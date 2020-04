Futuro Willian, l’agente: «Nessun contatto per un trasferimento» (Di sabato 11 aprile 2020) L’agente di Willian, attaccante del Chelsea, ha voluto fare chiarezza riguardo al Futuro del suo assistito Intervistato da Sky Sports, l’agente Kia Joorabchian, procuratore di Willian del Chelsea, ha parlato del Futuro del brasiliano con la maglia dei Bleus. «Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato con Nessuno di un trasferimento di Willian. Né noi né l’altra parte in questo momento pensa a questa situazione quando c’è una pandemia in corso che è molto più importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 aprile 2020) L’agente di, attaccante del Chelsea, ha voluto fare chiarezza riguardo aldel suo assistito Intervistato da Sky Sports, l’agente Kia Joorabchian, procuratore didel Chelsea, ha parlato deldel brasiliano con la maglia dei Bleus. «Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato cono di undi. Né noi né l’altra parte in questo momento pensa a questa situazione quando c’è una pandemia in corso che è molto più importante». Leggi su Calcionews24.com

