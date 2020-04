Coronavirus, Conte: divieti fino al 3 maggio. Aprono le librerie, ponti blindati (Di sabato 11 aprile 2020) Conte. Il presidente del Consiglio prolunga i divieti fino al 3 maggio con tutti i ponti previsti. Dopo Pasqua e Pasquetta blindate con controlli in tutta Italia, da martedì possono riaprire cartolerie e librerie divieti prolungati e spostamenti ridotti fino al 3 maggio con poche nuove deroghe. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di venerdì pomeriggio. Alla vigilia di Pasqua e Pasquetta che si preannunciano blindatissime in tutta Italia, il premier ha confermato la proroga di almeno altri 23 giorni delle misure per Contenere il diffondersi del Coronavirus. “Potremmo perdere i risultati positivi fin qui raggiunti. Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione. Dobbiamo farlo adesso che si avvicina la Pasqua e per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Siamo tutti ... Leggi su limemagazine.eu Coronavirus - Regione Lombardia non riapre le librerie come previsto dal dpcm di Conte

Coronavirus - l’attacco di Conte (stanco e arrabbiato) in diretta tv : «Salvini e Meloni dicono falsità»

Emergenza Coronavirus : Salvini telefona a Mattarella dopo il discorso di Conte (Di sabato 11 aprile 2020). Il presidente del Consiglio prolunga ial 3con tutti iprevisti. Dopo Pasqua e Pasquetta blindate con controlli in tutta Italia, da martedì possono riaprire cartolerie eprolungati e spostamenti ridottial 3con poche nuove deroghe. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppenella conferenza stampa di venerdì pomeriggio. Alla vigilia di Pasqua e Pasquetta che si preannuncianossime in tutta Italia, il premier ha confermato la proroga di almeno altri 23 giorni delle misure pernere il diffondersi del. “Potremmo perdere i risultati positivi fin qui raggiunti. Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione. Dobbiamo farlo adesso che si avvicina la Pasqua e per idel 25 aprile e del 1. Siamo tutti ...

lorepregliasco : L'attacco all'opposizione sul MES non mi sembra davvero all'altezza di un momento e una funzione come questa #Conte #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono ne… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: ZANZARE in arrivo, trasmetteranno l'INFEZIONE? Il prof. Rezza risponde sui RISCHI di CONTAGIO #covid_19italia… - 603122002sva : RT @CislNazionale: Per far fronte al #coronavirus dobbiamo evitare il fuggi fuggi delle imprese: ci vogliono controlli, il rispetto rigoros… -