Ciro morto a 33 anni, lascia moglie e figlio piccolo: lo straziante ricordo (Di sabato 11 aprile 2020) Il Coronavirus non colpisce soltanto le persone anziane. Un ragazzo di 33 anni, Ciro Musella, originario di Napoli non ce l’ha fatta: il ricordo commosso del cugino Non solo anziani, ma anche giovani. Un ragazzo di 33 anni, Ciro Musella, originario di Napoli viveva a Barra, nella periferia est. lascia la moglie e un figlio … L'articolo Ciro morto a 33 anni, lascia moglie e figlio piccolo: lo straziante ricordo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 11 aprile 2020) Il Coronavirus non colpisce soltanto le persone anziane. Un ragazzo di 33Musella, originario di Napoli non ce l’ha fatta: ilcommosso del cugino Non solo anziani, ma anche giovani. Un ragazzo di 33Musella, originario di Napoli viveva a Barra, nella periferia est.lae un… L'articoloa 33: loè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NapoliToday : #Cronaca #Barra Lutto a Napoli, muore 33enne: lascia la moglie e un figlio piccolo - occhio_notizie : La Campania piange un'altra vittima del #coronavirus - Ciro_Di_Matteo : Prelevano uno dei tuoi cari, ti comunicano telefonicamente che è morto e hanno bruciato il cadavere. - TargatoCN : Lutto a Montanera: è morto Ciro Giampapa, finanziere in pensione ed ex consigliere comunale - ilnazionaleit : Lutto a Montanera: è morto Ciro Giampapa, finanziere in pensione ed ex consigliere comunale -