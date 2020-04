Cagliari | addio a Nainggolan | “Ha in ingaggio impossibile per noi”

(Di sabato 11 aprile 2020) Il futuro di Radjaè già scritto nel suo stipendio: ilnon può permettersi di pagarlo e quindi il centrocampista belga lascerà i rossoblù a fine stagione. "Non potremmo nemmeno sostenere il 50% dell'ingaggi, per restare dovrebbe ridurselo ancora di più". Una manovra definita "" dal presidente dei sardi, Giulini.

Walter Zenga ci ha provato ma alla fine non riuscirà a trattenere Radja Nainggolan. Le ultime dichiarazioni del presidente Giulini lasciano pochissimo spazio per una trattativa del Cagliari con il ...Fu portato in trionfo da tutti e si prese molte rivincite: guiderà il Cagliari anche nella prima esperienza in Coppa dei Campioni chiusasi agli ottavi di finale contro l’Atlético Madrid, nonostante la ...