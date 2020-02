Uomini e Donne, anticipazioni 11 febbraio: baci umidi per Gemma Galgani (Di martedì 11 febbraio 2020) Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D Dopo l’appuntamento del lunedì col Trono classico di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14:45 inizia la prima delle quattro puntate dedicate al parterre senior. Cosa accadrà all’interno dello studio 6 dell’Elios in Roma? Grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, possiamo dirvi che ci sarà un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Spoiler Trono over: baci tra Gemma Galgani ed Emanuele Le anticipazioni della puntata di oggi sveno che si partirà come sempre con Gemma Galgani. Maria De Filippi manderà in onda una clip del suo sfogo post-puntata scorsa mostrandosi abbastanza euforica per aver danzato con i ballerini professionisti di Amici. Poi si è lamentata di Tina che aveva parlato dei suoi ex conosciuti al parterre senior in questi dieci anni di permanenza a U&D. Quindi si ... kontrokultura

