Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 12 | 10

il numero secchioni confermate l'epidemia di coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42338 Perla cinese che ha portato a 108 i nuovi decessi per il virus 103 nella sola provincia di hubei La più colpita la triste conta delle vittime a livello nazionale è di 1016 morti una ragazza straniera di nazionalità coreana è stata travolta e uccisa da un tram La scorsa notte a Milano vestimento secondo quanto riferito dalla polizia locale dal 118 è venuto alle 23:30 in piazza Oberdan nella centralissima zona di Porta Venezia La giovane una turista di vent'anni era in compagnia di tre amiche che legge sono state trasportate in stato di choc all'ospedale è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Roma per eseguire un'ordinanza che dispone l'arresto di 38

