Uccidono il figlio di 5 anni perché aveva “sporcato le mutandine”, poi denunciano rapimento (Di martedì 11 febbraio 2020) Il piccolo AJ Freund sarebbe stato sottoposto ad una serie di violenze e torture per mesi prima di quel tragico giorno di aprile dello scorso anno. In un'occasione aveva anche difeso la madre davanti ai medici: "Forse la mamma non voleva farmi del male". Alla fine, il piccolo è stato letteralmente massacrato di botte. Il corpicino rinvenuto una settimana dopo in un bosco dell'Illinois. fanpage

