The Man di Taylor Swift è l’inno femminista in rotazione radiofonica (testo, audio e traduzione) (Di martedì 11 febbraio 2020) The Man di Taylor Swift arriva in rotazione radiofonica da venerdì 14 febbraio. Il brano è il nuovo estratto dal disco Lover e anche in questo singolo emerge il forte sentimento di Taylor Swift per la causa femminista che a questo giro diventa una riflessione su come andrebbero le cose se lei fosse un uomo. Soprattutto, la popstar immagina come sarebbe l'atteggiamento dei mass media se lei non fosse una donna. Nel testo, infatti, Taylor Swift denuncia il doppio lavoro al quale è costretta una donna per raggiungere i traguardi che invece l'uomo - secondo la sua riflessione - raggiunge con minore fatica. Tipicamente l'opinione pubblica è ancora nel loop della tendenza che punta il dito sull'estetica e sul carattere, quando l'oggetto del dibattito è una donna. La donna che ottiene il successo, secondo una scuola di pensiero che non riesce a morire, è per forza di cose ... optimaitalia

eCrabe_Doudou : RT @InstantGamingIT: TT Isle of Man 2 rivela un nuovo gameplay trailer - earonemusic : ??? - Dal 14 febbraio in #radio “The Man”, il nuovo singolo di #TaylorSwift, tratto dall’album certificato Platino “… - nefariousyoongi : the man at the back was justin?!? Jsjsjsjsjsjsh -