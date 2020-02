Simbolotto: tutti i simboli e numeri ritardatari. Estrazione martedì 11 febbraio 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Mettiamoci di nuovo a studiare numeri e simboli aspettando l’Estrazione del Simbolotto. Con la crescente “febbre” per questo nuovo gioco, sono sempre di più i giocatori ad interessarsi alle combinazioni vincenti e i simboli e numeri da giocare alla prossima Estrazione. In attesa dell’Estrazione di martedì, andiamo a vedere per il Simbolotto la top ten dei numeri e simboli ritardatari fino all’Estrazione dell’8 febbraio. Simbolotto: classifica dei simboli ritardatari. Ecco su quali numeri puntare il giorno 11 febbraio 2020 In testa confermata la Risata (19) con 34 assenze. È al secondo posto invece la Festa (20) con 28 assenze. Si trova in terza il Vaso (7), 21 estrazioni, poi i Fagioli (10) con 19 assenze. Si separa l’antica coppia: uscite Braghe (8) rimane il Baule (14) a quota 18. Continuando c’è il Cerino (18) con 17 estrazioni e la ... italiasera

