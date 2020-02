Samsung Galaxy Buds+, dal 17 febbraio arrivano in Italia i nuovi auricolari con autonomia di 22 ore (Di martedì 11 febbraio 2020) Stasera a partire dalle ore 20:00 in diretta streaming Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked 2020, in cui svelerà i nuovi smartphone top gamma e altri prodotti, tra cui le cuffie in-ear true wireless Samsung Galaxy Buds+. Tuttavia Amazon Italia ha deciso di precorrere i tempi, inserendo le cuffie a listino, accompagnate da foto e scheda tecnica. In Italia saranno acquistabili dal prossimo 17 febbraio, a un prezzo di 169 euro. Caratterizzate da un’estetica curata ma non particolarmente innovativa, le Galaxy Buds+ saranno disponibili in Italia, almeno inizialmente, unicamente nella colorazione nera, anche se negli Stati Uniti sono previste anche le versioni bianca, rossa e blu. Da un punto di vista tecnico, le Galaxy Buds+ di seconda generazione sono dotate di due driver (tweeter e woofer) per una migliore qualità della musica e di ben tre microfoni su ciascun lato, ... ilfattoquotidiano

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Samsung Galaxy Buds+, dal 17 febbraio arrivano in Italia i nuovi auricolari con autonomia… - vittorioluchin : RT @SamsungItalia: Cambiamo la forma del futuro. Vivi con noi l’evento di #UNPACKED l’11/02. - infoitscienza : Samsung Galaxy S20: presentazione in diretta streaming, orario e dove vedere l'evento -