Quale futuro per l’industria automobilistica britannica? (Di martedì 11 febbraio 2020) Brexit è giunta a compimento e il governo conservatore del Regno Unito guidato da Boris Johnson inizia a tirare le fila per costruire il futuro apparato politico-economico del Paese. La nuova rotta di Londra dipenderà dalle scelte che il governo farà in materia di politiche industriali, sviluppo dell’industria finanziaria, accordi commerciali. Fermo restando che il settore dell’alta finanza resterà centrale nell’economia britannica post-Brexit, per Boris Johnson e il suo esecutivo si pone il problema di mantenere coeso il Paese e rafforzare le prospettive delle sue parti più vulnerabili, guidate da quell’Inghilterra settentrionale deindustrializzata, impoverita e sfiduciata, motore col suo voto del successo del “Leave” nel 2016 e del trionfo conservatore alle elezioni generali di dicembre. Un settore decisivo per capire come si comporterà il Regno ... it.insideover

