Provate a sopravvivere negli oscuri Joey Drew Studios di Boris and the Dark Survival (Di martedì 11 febbraio 2020) Boris and the Dark Survival è un'avventura in cui dovrete sopravvivere a un malvagio demone di inchiostro che vi darà la caccia all'interno dell'inquietante studio di produzione di cartoni animati. Nel gioco controllerete Boris Wolf, il compagno di Bendy, con l'obbiettivo di esplorare lo studio abbandonato per scoprire i segreti degli Joey Drew Studios. L'articolo Provate a sopravvivere negli oscuri Joey Drew Studios di Boris and the Dark Survival proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

