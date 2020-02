“Morire di fame…”. Ilona Staller, vitalizio da parlamentare tagliato: ecco quanto si metteva (e mette) in tasca (Di martedì 11 febbraio 2020) No al taglio dei vitalizi. Ilona Staller, in arte Cicciolina, non ci sta. L’ex parlamentare del Partito Radicale si dice “incazzata nera” e, intercettata dai cronisti in Transatlantico alla Camera, non le manda a dire al Movimento 5 Stelle, che sabato prossimo scenderà in piazza a Roma per protestare contro il ripristino dell’assegno destinato ai senatori. “In questo governo ci sono grandi conflitti… invece di litigare sempre dovrebbero risolvere problemi basilari, c’è gente che non ha lavoro, piccoli imprenditori che si sono suicidati. Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi… gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra”, si sfoga l’ex attrice porno. “A me – attacca Staller – non può fregare niente di Di Maio, di quello che ... caffeinamagazine

pippi36423094 : RT @NDecristofaro: Vitalizi, Cicciolina contro Di Maio: «Da 3.100 a 1000 euro, potevo morire di fame» e per poco tornavo a vendere il culo.… - nuncepossocrede : RT @NDecristofaro: Vitalizi, Cicciolina contro Di Maio: «Da 3.100 a 1000 euro, potevo morire di fame» e per poco tornavo a vendere il culo.… - NDecristofaro : Vitalizi, Cicciolina contro Di Maio: «Da 3.100 a 1000 euro, potevo morire di fame» e per poco tornavo a vendere il… -