Madre 39enne soffoca la figlia il giorno del suo primo compleanno (Di martedì 11 febbraio 2020) Dalla Francia arriva un caso di cronaca che sta sconvolgendo l’opinione pubblica, per via della vittima coinvolta e le dinamiche della sua morte. La piccola Vanille sarebbe stata uccisa dalla Madre, nel giorno del suo primo compleanno. Dietro l’omicidio, ci sarebbe una triste e complessa storia di disagio e problemi psicologici. Si era pensato ad un rapimento Il nome Vanille sta rimbalzando su tutti i principali quotidiani francesi ed è destinata a diventare emblema di una morte insensata e orrifica. La vicenda arriva da Angers, capoluogo del Maine e Loira. Qui vive Nathalie Stephan, 39enne che venerdì avrebbe rapito la figlia Vanille, che quel giorno compiva un anno di vita.La piccola Vanille era in custodia ad una famiglia affidataria: la Madre era ospite presso un centro per madri single o in difficoltà, dal quale a dicembre aveva però avuto ricevuto notifica di ... thesocialpost

