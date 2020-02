La prof che spiega ai bambini quanto sia importante fare coding per risolvere i problemi della vita di tutti i giorni (Di martedì 11 febbraio 2020) Numeri, parentesi, spazi, punti. Il coding è tutto quello che c’è dietro all’utilizzo di un programma o di un’app sul nostro pc o sul nostro smartphone. Vista l’importanza che stanno acquisendo i device nelle nostre vite, possiamo quasi dire di essere sommersi dal coding. Anche se non ce ne accorgiamo, anche se ne usiamo soltanto l’effetto. Ma ci chiediamo mai perché quel video su YouTube parta proprio in quel modo? Perché quel gioco che facciamo per ingannare il tempo sulla metro o sull’autobus abbia proprio quel colore di sfondo? Sono le nuove domande di una sorta di curiosità 3.0, quelle che le nuove generazioni – soprattutto la cosiddetta Generazione Z – iniziano a porsi sempre più spesso. Per questo la professoressa Cristina Galfo ha pensato a un progetto che potesse coinvolgere proprio tutti, a partire dai bambini delle scuole ... giornalettismo

Corriere : Riki accusato di omofobia dopo l’attacco al prof che lo ha criticato - Corriere : Era falsa la notizia della sassaiola anti- cinesi: denunciato un prof - DarioNardella : Alla Mazzanti, dove una prof disse che #LilianaSegre era solo in cerca di pubblicità. In attesa che sia fatta chiar… -