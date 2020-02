Ilaria Matteucci è scomparsa da Vadena: era ospite a casa di un amico (Di martedì 11 febbraio 2020) Lunedì 10 febbraio Ilaria Matteucci è scomparsa da Vadena, nei pressi di Bolzano: la donna, di 57 anni, si era trasferita da Gubbio, in Umbria, in Trentino per lavoro. Prima di far perdere le sue tracce, inoltre, era stata ospite a casa di un amico. I carabinieri hanno avviato le opportune ricerche: corsi d’acqua e campagne sono i primi luoghi nei quali i sommozzatori sono andati a cercare la donna. Chiunque avesse informazioni a tale riguardo è invitato a collaborare nelle indagini. Vadena, Ilaria Matteucci è scomparsa I familiari di Ilaria Matteucci sono molto preoccupati: la donna si era recata a Vadena, vicino a Bolzano, a casa di un amico dalla quale poi è scomparsa all’improvviso. La 57enne risiedeva da anni a Gubbio ma era originaria di Bolzano. Ospitata da quest’amico, tra pochi giorni avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro. Da quanto si apprede, inoltre, ... notizie

