Il fenomeno Greta Thunberg al centro di due documentari di BBC e Hulu (Di martedì 11 febbraio 2020) L'attività e la vita dell'adolescente Greta Thunberg saranno al centro di un documentario di BBC Studios. La divisione scientifica della società commerciale che fa capo alla tv pubblica inglese ha infatti annunciato lo sviluppo di una serie di tipo documentaristico con al centro la giovane attivista che sta cercando di concentrare l'attenzione del mondo sui danni dei cambiamenti climatici.Rob Liddell di BBC Studios ha spiegato come il progetto si concentrerà sulla figura di Greta, sui suoi numerosi impegni e i suoi diversi viaggi "è importante fare una serie documentaristica sui fondamenti scientifici e i fatti dietro i cambiamenti climatici. Farlo con Greta è uno straordinario privilegio." Infatti Greta sarà parte integrante della docu-serie che mostrerà "come è la vita di un'icona globale".Il fenomeno Greta Thunberg al centro di due documentari di BBC e Hulu ... blogo

