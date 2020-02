Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia attacca Francesco Sarcina: “Mi aveva uccisa come donna” (Video) (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nella seconda parte e tra i concorrenti sono nate simpatia e antipatie che governano i rapporti all’interno della casa. Sotto i riflettori il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono lasciati andare ad un bacio dimostrazione dell’intesa e dell’interesse nato in queste settimane. Alla bella influencer nell’ultima puntata è stata mostrato il video della canzone che l’ex marito, Francesco Sarcina cantante de Le Vibrazioni, ha portato al Festival di Sanremo. Sia i giornali che il diretto interessato hanno parlato di riferimenti al matrimonio tra i due. La stessa Incorvaia ha colto alcuni passaggi che sembravano parlare di loro. Le immagini hanno comprensibilmente toccato l’anima dell’influencer. Lei era entrata nella casa più spiata d’Italia proprio per mettersi alle spalle questa ... kontrokultura

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11febbraio 1847; nasce il famoso Fratello #ThomasEdison, un grande inventore e imprenditore statunite… - GrandeFratello : Grande Fratello ha deciso che sarà nuovamente Adriana a mediare tra Antonella Elia ed il suo fidanzato Pietro. Le f… - GrandeFratello : Pietro, il fidanzato di Antonella Elia questa sera entrerà in Casa. Troverà il modo di giustificare le foto che la… -