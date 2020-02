Genova, flash-mob contro le parole di Toscani (Di martedì 11 febbraio 2020) Valentina Dardari I familiari delle vittime: “Qui per ricordare che a noi importa”. Sono scesi in piazza perché il crollo del ponte ha cambiato completamente la loro vita A Genova un flash-mob in piazza De Ferrari contro le parole di Oliviero Toscani pronunciate durante una diretta in radio, in cui se ne è uscito con l’infelice frase: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”. Non solo ai genovesi, ma a tanti, tantissimi italiani interessa. Genova si mobilita Il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook ha voluto postare una foto del momento, accompagnata da queste parole: “Questa foto è per ricordare a tutti che la ferita del Morandi è ancora aperta. Le 43 vittime del Ponte, le loro famiglie, Genova e tutta la Liguria meritano chiarezza e giustizia. La magistratura trovi i colpevoli, la politica pensi a dare risposte costruendo ... ilgiornale

