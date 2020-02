E’ morto Raphael Coleman, star di ‘Tata Matilda’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Raphael Coleman è morto all’età di 25 anni. L’attore e ambientalista ha avuto un collasso durante la corsa. Autorizzata l’autopsia. ROMA – Lutto nel mondo del cinema e della televisione. E’ morto all’età di 25 anni Raphael Coleman, conosciuto da tutti come uno dei figli di Colin Firth in Tata Matilda, uno dei film più conosciuto dai più piccoli. Una brevissima carriera da attore per l’inglese che negli ultimi tempi ha deciso di fare il videomaker e sposare la causa ambientalista. Il decesso è avvenuto per un collasso durante la corsa. A dare la notizia è stata la famiglia sui social. Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzata l’autopsia per cercare di capire il perché di questo malore. Chi era Raphael Coleman Una breve carriera da attore prima della svolta ambientalista. Rapahel è stato per cinque anni uno dei protagonisti ... newsmondo

Raphael Coleman è morto / Malore improvviso a 25 anni : addio alla star di Tata Matilda : Lutto nel mondo dello spettacolo: Raphael Coleman è morto all'età di 25 anni , attore che ha deciso di dedicarsi all'ambientalismo.

Raphael Coleman - morto l’attore di Tata Matilda : È venuto a mancare a soli 25 anni Raphael Coleman , ex piccola star del mondo del cinema. Il ragazzino era diventato famoso a soli 11 anni per aver interpretato il ruolo di Eric nel film “ Tata Matilda “. Secondo quanto riportato dal “Mirror”, il ragazzo è stato vittima di un collasso lo scorso 6 febbraio, mentre stava facendo jogging. Fino ad allora non aveva mai avuto problemi di salute, pertanto anche adesso non è ancora ...

È morto a 25 anni Raphael Coleman - l’ex bambino Eric del film “Tata Matilda” : È morto a 25 anni Raphael Coleman , attivista ambientalista noto soprattutto per il suo passato da attore e in particolare per aver interpretato il ruolo di Eric Brown nel film Tata Matilda (titolo originale Nanny McPhee). Coleman è morto improvvisamente per un malore lo scorso 6 febbraio: l’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Sua madre, Liz Jensen, ne ha dato notizia su Twitter: “È morto facendo ciò che amava, lavorando per la causa ...

Raphael Coleman di Tata Matilda è morto a 25 anni : la causa è misteriosa : Questo articolo Raphael Coleman di Tata Matilda è morto a 25 anni : la causa è misteriosa è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Raphael Coleman , star di Tata Matilda , è venuto a mancare a 25 anni : le cause della morte sono a dir poco misteriose, su Instagram i fan lo piangono. La morte di Raphael Coleman a soli 25 anni ha fatto commuovere e creato un enorme dispiacere a tutto il mondo del web e a tutti gli […]

Raphael Coleman : l'attore di Tata Matilda morto a 25 anni : Raphael Coleman , interprete di Tata Matilda , è morto improvvisamente a 25 anni ; l'attore si sarebbe sentito male mentre faceva jogging. Raphael Coleman , ex attore bambino interprete della commedia Tata Matilda , è morto improvvisamente a 25 anni . Il patrigno Cartsen Jensen ha diffuso la notizia su Facebook spiegando che ha avuto un malore mentre faceva jogging. l'attore non soffriva di particolari problemi di salute. "Non ti dimenticherò mai" ha ...

morto Raphael Coleman - giovane star di Tata Matilda al fianco di Emma Thompson : All'età di 25 anni è Morto prematuramente, in seguito ad un collasso, senza aver avuto dei precedenti problemi di salute, il giovane attore inglese Raphael Coleman. Aveva iniziato la carriera d'attore giovanissimo, uno dei film più noti a cui ha partecipato è l'iconico "Tata Matilda" al fianco di Emma Thompson.Continua a leggere

repubblica : È morto Raphael Coleman, star di 'Tata Matilda' e oggi attivista per l'ambiente [aggiornamento delle 10:20] - Corriere : Morto Raphael Coleman, attore di «Tata Matilda» e attivista per l’ambiente - MorosiSilvia : RT @Corriere: Morto Raphael Coleman, attore di «Tata Matilda» e attivista per l’ambiente -