Dalla banda della Magliana al gioco d'azzardo. Sgominata la rete del "quinto re di Roma" (Di martedì 11 febbraio 2020) Per gli inquirenti era “il re di Roma nord”. E c’era chi lo definiva “il quinto re di Roma”, contrapposto a Massimo Carminati. E Salvatore Nicitra si sentiva tale. Lo ammetteva con spavalderia, senza troppa esitazione: “Io sono un boss, metto macchinette e slot machine dove voglio. Su tutta Roma, non solo a Roma Nord”, diceva in una telefonata intercettata dagli inquirenti. Il suo potere, si vantava, era tale da rendere superflui lo spaccio e l’uso della violenza: “Non ho più bisogno di spacciare droga e non ho bisogno di azioni violente perché ormai sono rispettato da tutti”.È un nome che torna quello di Nicitra. Ex boss della banda della Magliana, molto vicino a Enrico De Pedis e considerato suo referente per i quartieri di Primavalle, Casalotti, Montespaccato, Monte Mario e Aurelio, ... huffingtonpost

fattoquotidiano : Gli Usa e i rimpatri forzati. La fuga, i rientri, la morte: Javier ucciso dalla banda da cui era scappato, Angela h… - SorrentinoAnt10 : RT @Nicolo230592: @Tizzy44196287 @nonoambulance Quindi giustifica pure la banda partigiana conosciuta La volante rossa, sciolta dopo ben 5… - _______DrJekyll : @matteosalvinimi I soliti immigrati dalla Calabria... • -