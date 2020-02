Cus Avellino, il Divin Peluso chiama a raccolta il pubblico: “Sarà spettacolo puro” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Avellino – Non basta a Giosuè Peluso il record delle 320.000 visualizzazioni durante il derby di sabato scorso contro l’Asal. Il Divino suona la carica in vista della prossima diretta Facebook che trasmetterà il match d’alta quota fra il Cus Avellino e il Green Park. “Una cosa è certa, sabato sarà spettacolo puro. Sono contentissimo per le 320.000 visualizzazioni della scorsa diretta, un record assoluto considerando che altre partite, anche di alti livelli, sono molto meno seguite. Di questo ringrazio anche i ragazzi di Calciatori Brutti. Preparate le poltrone per sabato!”. Appuntamento a sabato, diretta sul canale Facebook “Il Divin Peluso” dalle ore 14:45. L'articolo Cus Avellino, il Divin Peluso chiama a raccolta il pubblico: “Sarà spettacolo puro” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

