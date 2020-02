Catturò Sandokan e Pasquale Scotti: addio al questore Luigi De Stefano (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Lutto in Polizia: è morto il questore Luigi De Stefano, 73 anni, a seguito di una complicazione dopo una brutta caduta in casa. In pensione, De Stefano si divideva tra la sua casa a Benevento e quella di famiglia, al Vomero. Il questore De Stefano, morto all’ospedale Rummo di Benevento, viene ricordato come uno dei maggiori simboli della lotta alla camorra. Fu proprio lui infatti ad ammanettare personaggi di spicco della malavita quali Francesco Schiavone, conosciuto come Sandokan, e Pasquale Scotti, altro latitante che poi fuggì dall’ospedale di Caserta nel 1984. Riguardo a Scotti fu anche co-autore di un libro dal titolo “Il fantasma della camorra – le mille vite del superlatitante Pasquale Scotti”, dove si diceva convinto che questi fosse ancora vivo, come confermato da un nuovo arrestato fatto in Brasile di lì a ... anteprima24

