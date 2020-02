Baraccopoli, il problema non è la paura dello straniero ma del povero. Altro che campi rom (Di martedì 11 febbraio 2020) Ogni volta che in Italia si parla di aree all’aperto istituzionali, collocate nelle zone periferiche, contrassegnate dalla presenza di container o baracche, si finisce sempre per ricadere in un ambito più simbolico che fisico. L’immaginario collettivo rincorre uno spazio degradato, popolato da persone che etichettiamo come rom, fantasmi urbani dalla pelle scura, misteriosi ed esotici, pericolosi e sconosciuti, dalle tradizioni tribali e dai tratti orientali. Gente straniera che non vuole includersi, dalla cultura criminale irriducibilmente diversa che preferisce vivere nel fango e per la quale, secondo molti, l’unica soluzione è rappresentata dalla ruspa. Persone di cui alla fine la stragrande maggioranza degli italiani sa poco o nulla. Di loro e dei campi dove vivono. Il problema è sempre il solito, si è lontani dalla realtà e, come puntualmente accade, meno si conosce e più ci si ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Baraccopoli, il problema non è la paura dello straniero ma del povero. Altro che campi rom) Playhitmusic - - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Baraccopoli, il problema non è la paura dello straniero ma del povero. Altro che campi rom - TutteLeNotizie : Baraccopoli, il problema non è la paura dello straniero ma del povero. Altro che campi rom -