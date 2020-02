Wanda Nara incinta? Sui social spiazza tutti: "È un maschio" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Novella Toloni La famiglia Icardi potrebbe presto allargarsi. La prorompente argentina ha pubblicato su Instagram l’annuncio di un’imminente nascita e il web si infiamma Wanda Nara è in dolce attesa? L’annuncio social fatto dalla popolare argentina, opinionista dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha gettato nel panico il web che si è scatenato con supposizione e rumors. Le forme generose messe in mostra durante le ultime puntate del reality di Mediaset hanno fatto gridare alla gravidanza ma la verità non sarebbe questa. Nelle scorse ore, la moglie e procuratrice del calciatore del Psg Mauro Icardi è apparsa sui social network con un messaggio sorprendente. Dopo aver pubblicato alcuni video e scatti della sua vita parigina in compagnia dei suoi figli, ha condiviso che i suoi follower una breve scritta: "It’s a boy (È un maschio)". L’immagine stilizzata di un bebè ... ilgiornale

