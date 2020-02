Torino Under 15, i granata di Menghini confermano il primato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Torino Under 15, i granata di Menghini confermano il primato: successo esterno di misura in casa del Livorno Conferma la vetta della classifica il Torino Under 15 di Andrea Menghini, che vince e mantiene due lunghezze di margine sul Genoa che – inoltre – ha già disputato anche una gara in più. I granata si sono imposti per 2-1 contro il Livorno. Sotto di una rete all’intervallo, i 2005 di Menghini hanno ribaltano il risultato grazie alle reti di D’Abramo e Ceica. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

