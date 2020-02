Tegola Handanovic, l’Inter pesca Viviano tra gli svincolati (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Inter piomba sullo svincolato Viviano in attesa di nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Samir Handanovic, out per un infortunio alla mano. L’infortunio di Samir Handanovic potrebbe essere decisamente più grave del previsto, e per questo motivo l’Inter ha deciso di tornare sul mercato, dove pesca la carta Viviano, svincolato e quindi tesserabile. Samir Handanovic Viviano all’Inter Non ancora smaltita la sbornia della vittoria in rimonta nel derby contro il Milan, la dirigenza nerazzurra ha dovuto fare i conti con la brutta notizia della settimana. L’infortunio alla mano di Samir Handanovic. Al momento non sono noti i tempi per il recupero, ma la squadra di Antonio Conte, appena tornata in vetta alla classifica a pari punti con la Juve, non vuole farsi trovare impreparata. Per questo motivo sono stati avviati i contatti con Viviano, ... newsmondo

