Sci di fondo, Fis Ski Tour 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo il fine settimana di Falun, in Svezia, il calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo prevede nel corso delle prossime due settimane lo svolgimento dello Ski Tour 2020, che scatterà il 15 febbraio e si esaurirà il 23. Prime tre tappe in Svezia, ultime tre in Norvegia: previste due sprint, una mass start, due pursuit e la gara inaugurale a cronometro. Non sono stati ancora decisi gli orari di tutte le gare. Lo Ski Tour della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare nordiche. calendario SKI Tour COPPA DEL MONDO SCI DI fondo 2020 Sab. 15/02/20 – Ski Tour 2020 – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Oestersund ... oasport

