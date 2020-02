Sasso dal cavalcavia contro l'auto dell'attore Fresi: "Io e Benvenuti salvi per miracolo" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Solo per un “miracolo sono riuscito a mantenere il controllo dell’auto, il Sasso ha bucato il parabrezza e i vetri hanno investito Alessandro che era seduto al posto del passeggero e aveva la cintura allacciata, per fortuna non abbiamo riportato ferite ma lo spavento è stato davvero tanto”. A parlare raggiunto dall’ANSA è l’attore Stefano Fresi scampato a un gesto vandalico, l’ennesimo lancio di sassi da cavalcavia: gli attori Alessandro Benvenuti e Stefano viaggiavano a bordo dell’ auto, guidata da Fresi lungo la A25 verso la capitale quando la macchina è stata colpita.“Era passata, da poco la mezzanotte, tornavamo da uno spettacolo teatrale, quindi anche un poco stanchi- prosegue Fresi - poco prima di superare il cavalcavia, come riportato anche alla polizia stradale - Alessandro ha intravisto quelle che gli sono ... huffingtonpost

