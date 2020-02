Roma, un infortunio che ha distrutto tutto. Quanto manca Zaniolo… (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, l’infortunio di Zaniolo ha inciso in maniera indelebile nella squadra di Fonseca. Il confronto con Under è impietoso Sarebbe stato difficile immaginare che l’infortunio accorso a un ventenne potesse dare tutte queste grane alla Roma. Lo stop di Zaniolo si è rivelato deleterio dal punto di vista del gioco e dei risultati. Il tutto sta dietro al concetto di equilibrio che il classe ’99 era in grado di regalare a Fonseca. Da quando non è più in campo in maniera forzata, la fase difensiva giallorossa si è disintegrata. I dati statistici parlano chiaro: Under non ha minimamente la stessa capacità di ripiegare dell’italiano, ragion per cui spesso il terzino destro va in difficoltà. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

faber65c : RT @barbapress: 'Ma se #DouglasCosta era bono, figurati se il Bayern Monaco te lo dava...' A Roma avremmo detto così dopo l'ennesimo info… - ambienteromano : RT @barbapress: 'Ma se #DouglasCosta era bono, figurati se il Bayern Monaco te lo dava...' A Roma avremmo detto così dopo l'ennesimo info… - barbapress : 'Ma se #DouglasCosta era bono, figurati se il Bayern Monaco te lo dava...' A Roma avremmo detto così dopo l'ennes… -