Roma, guasto scale mobili metro A: sprofonda gradino alla fermata Furio Camillo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un gradino di una scala mobile della fermata Furio Camillo è sprofondato ieri nel tardo pomeriggio. A dare l’allarme alcuni utenti presenti nella stazione della metro A di Roma. Nessuno è rimasto ferito. La scala mobile è stata transennata. Atac venerdì scorso aveva riferito di aver collaudato con esito positivo una scala mobile alla stazione metro A di Furio Camillo.L'articolo Roma, guasto scale mobili metro A: sprofonda gradino alla fermata Furio Camillo proviene da Italia Sera. italiasera

