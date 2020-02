Patrick Pugliese in nomination?/ Paola Di Benedetto e Antonella Elia contro di lui... (Grande Fratello Vip) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Patrick Pugliese, Grande Fratello Vip 4: Antonella Elia e Paola Di Benedetto sembrano essere apertamente schierate contro di lui per... Torna ancora in nomination? ilsussidiario

twiggythefreak : RT @Sandra_SheMoves: La faccio io la poesia per Patrick: Ed ecco qua, Patrick Ray Pugliese Colui che trovi sempre a mani tese Non ci si ann… - KontroKulturaa : Grande Fratello Vip: Patrick Ray Pugliese è uno stratega? Lo sfogo di alcuni concorrenti - - StAmPa2020 : #gfvip2020 Patrick ray pugliese anche scrittore ...?? -