Obsolescenza programmata, Apple multata in Francia per gli iPhone rallentati da iOS 11 (Di lunedì 10 febbraio 2020) La DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), sostanzialmente l’equivalente della nostra antitrust, dopo una lunga fase istruttoria ha deciso di irrogare una sanzione di 25 milioni di euro ad Apple, in merito alla vicenda del rallentamento subito dagli iPhone più vecchi dopo l’aggiornamento al sistema operativo iOS 11, avvenuto nel corso del 2017. Come forse ricorderete, tutto ha avuto inizio con la disponibilità della versione 11 del sistema operativo mobile Apple iOS. Quest’ultimo, infatti, sugli iPhone supportati ma comunque datati come iPhone 6 e 6s, attivava automaticamente una modalità volta a diminuire la frequenza di funzionamento del processore. Questa misura aveva lo scopo principale di abbattere i consumi ed evitare che smartphone con batterie ormai usurate non si spegnessero all’improvviso, ma ... ilfattoquotidiano

