Naso che cola per 5 anni: non è raffreddore, è liquido cerebrospinale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Naso che cola è uno dei sintomi più comuni del raffreddore. Ecco perché Greg Phillpotts ha creduto di essere raffreddato per ben 5 anni, per poi scoprire che il suo problema era diverso e ben più grave. Al ragazzo poteva cominciare a colare il Naso in qualsiasi momento: a cena, al lavoro, al cinema. Insomma, un problema davvero fastidioso. Lui credeva di essere affetto da allergia, malanni di stagione oppure da una bronchite. I medici continuavano invece a dargli diagnosi rivelatesi poi errate. Solo dopo 5 anni, appunto, ha scoperto cosa stava realmente accadendo. Ciò che gli stava uscendo dal Naso in tutto quel tempo non era semplice muco bensì liquido cerebrospinale. Questo è il liquido che circonda il cervello allo scopo di proteggerlo. Esso attutisce il contatto con le pareti del cranio, limitando la possibilità di essere danneggiati da colpi e traumi. Non era un ... velvetgossip

