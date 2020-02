La Raiuno di Stefano Coletta: "Sciarelli, Fiorello, Favino, la coppia Zingaretti-Ranieri. E su Cattelan..." (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel giro di neanche un mese, Stefano Coletta è diventato uno dei volti più noti di Raiuno. E ci mancherebbe altro: 54 anni, in Rai dal 1991, dal 14 gennaio scorso Coletta è passato dalla direzione di Raitre (dove ha fatto grandi cose) a quella della prima rete Rai, oltre che dell'intrattenimento di prime time. A lui è toccato vivere dal direttore il Sanremo più di successo degli ultimi anni, uno "strarecord", lo definisce lui, intervistato da Silvia Fumarola su La Repubblica."Quando si fa televisione solo il lavoro editoriale può tenerti al riparo da sterili polemiche", racconta, rivelando che in queste settimane pre-sanremesi da direttore si sia occupato soprattutto "dei problemi che dovevano essere risolti rapidamente, i contratti sospesi, in particolare quello di Rula Jebral. Lavorare con il settore Risorse è stato da subito la sinergia più importante". ... blogo

