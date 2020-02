La lotta all’analfabetismo che l’Italia non deve dimenticare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un archivio scoperto per caso a Roma conserva documenti e foto di chi nel dopoguerra si è battuto per aiutare gli italiani a imparare a leggere e scrivere. Una lezione da tenere presente anche oggi. Leggi internazionale

DanyAle62409801 : @celestinoceles7 @ENOREN4 @Tiziana20202020 Vai a leggere i censimenti Istat del 20ennio. Puoi vedere tu stesso come… -