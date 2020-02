Juventus, si ferma Douglas Costa: i tempi di recupero (Di lunedì 10 febbraio 2020) Juventus, nuovo infortunio per Douglas Costa. Sfortuna Pavoletti a Cagliari: il ginocchio fa crack e stagione ormai conclusa. TORINO – Juventus, nuovo infortunio per Douglas Costa. La sfortuna per il brasiliano sembra essere infinita con il giocatore che ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Per lui, come recita il comunicato della squadra bianconera, uno stop di 15-20 giorni. Infortunio Douglas Costa, Sarri rilancia il Dybala? L’infortunio di Douglas Costa è una nuova tegola per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano puntava molto sul brasiliano e lo stop costringerà l’allenatore bianconero ad effettuare dei cambi di formazione in questo periodo ricco di impegni viste le tre competizioni. Difficile, al momento, prevedere le scelte ma molto probabilmente dietro le due punte giocherà Ramsey che in ... newsmondo

ItaSportPress : Juventus, si ferma Douglas Costa: i tempi di recupero - - 45acpjoe : RT @chimentimattia: Il rigore di #acerbi su #Cornelius è netto. Peccato però che è azione ferma, perché #dibello ha fischiato fallo sulla s… - chimentimattia : Il rigore di #acerbi su #Cornelius è netto. Peccato però che è azione ferma, perché #dibello ha fischiato fallo sul… -