Il teatro di Elio Germano ora è tra finzione e realtà (virtuale) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un misurato pregiudizio verso la tecnologia è un buon amuleto. E l’idea di assistere a uno spettacolo di “teatro virtuale”, espressione che ha dell’ossimorico, incuriosisce quanto indispettisce anche gli spettatori e i critici progressisti, sempre che esistano. Una certa prevenzione del destinatario ilfoglio

ilfoglio_it : Siamo andati a vedere “Segnale d’allarme. La mia battaglia VR”, uno dei primi esempi mondiali di teatro in Virtual… - uozzart : In replica fino al 16 febbraio al Teatro Studio Argot di Trastevere l’evento Segnale d’Allarme con lo spettacolo “L… - matsuteia : RT @wordsandmore1: Dal 4 al 16 febbraio 2020 presso il Teatro Argot Studio di Roma va in scena “Segnale d'allarme / La mia Battaglia VR”,… -