Il linfoma più forte della speranza, muore a 27 anni Calogero Gliozzo (Di lunedì 10 febbraio 2020) È morto Calogero Gliozzo. A soli 27 anni ha perso l’ultima battaglia contro quella malattia tanto terribile con cui lottava da anni. Nel corso della scorsa notte Calogero , che lottava contro un linfoma è morto. Ne ha dato notizia la sua famiglia con un doloroso post su Facebook. La storia di Calogero Gliozzo, studente alla facoltà di Economia, 27enne di Nissoria in provincia di Enna e con origini di Gangi, nel Palermitano, ha commosso il web. La malattia contro cui lottava non gli ha dato scampo. Nei mesi scorsi la famiglia di Calogero aveva lanciato online una raccolta fondi per sottoporre il giovane ad una terapia sperimentale ed era partita una grande gara di solidarietà. La sua storia ha toccato i cuori di migliaia di persone. Lo scorso giugno la notizia della sua guarigione aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti supporter ma nell’ultimo periodo Calogero ... direttasicilia

