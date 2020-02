I bitcoin non aiutano gli affari loschi del crimine, anzi (Di lunedì 10 febbraio 2020) (foto: Getty Images) Lo stigma in parte è ancora lì, anche se – va detto – non come in passato: I bitcoin sono la valuta del crimine. La usano le mafie e chi vuole riciclare soldi. Che la realtà sia un po’ diversa lo vanno ripentendo da diversi anni alcuni rapporti molto documentati come quello redatto da Elliptic, una società che si occupa dei rischi delle criptovalute, e dal Center on Sanction and Illicit Financing, programma della Foundation for Defense of Democracies (Fdd), secondo cui la quantità di operazioni illecite commesse mediante bitcoin sarebbe pari all’1% di tutte le transazioni. Ma, e questa è decisamente una novità, c’è anche chi ritiene che il bitcoin non solo non favoriscano il riciclaggio ma addirittura lo contrastino. A sostenerlo è un libro, bitcoin e riciclaggio (Edizioni Giappichelli), scritto da Gaspare Jucan Sicignano, ricercatore in diritto penale presso ... wired

