Giudici sotto tiro per i processi lunghi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel 2019 le contestazioni ai magistrati per i ritardi sono state 43 su 254. Il disegno di legge del ministro Bonafede estende ora le ipotesi di illecito disciplinare ilsole24ore

djmisterpiu : I GIUDICI MIEI NON SO PAZZI,,,LE ARMERIE CHE TROVATE IN GIRO SO APERTE SOTTO LORO PERMESSO SENZA DI LORO NON APRI U… - levrierog : @Donchisciotte6 Dopo il furto di #NapoliAtalanta #ADL fu Molto, ma Molto più chiaro e diretto di #Commisso. La ris… - djmisterpiu : non temete,,,,tanto ci stanno i miei giudici mo attiviamo i progetto di riserva,,, si comprano le case a terracina,… -