Dele Alli scherza sul Coronavirus, la FA apre un’inchiesta: rischia una squalifica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un video di cattivo gusto, che ora rischia di costare molto caro a Dele Alli. La stella del Tottenham è finita nell'occhio del ciclone per un contenuto postato nei giorni scorsi su Snapchat. Nello stesso, l'attaccante, ha scherzato sul Coronavirus indossando una mascherina all'aeroporto di Londra e inquadrando a più riprese un signore di origini asiatiche. Il tutto ostentando una bottiglietta igienizzante per le mani con la scritta: "Questo virus deve essere più veloce per prendermi". La Federcalcio inglese ha aperto un indagine che potrebbe comportare una multa o addirittura una squalifica per lui. fanpage

