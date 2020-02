Valentino Rossi verso il Team Yamaha Petronas nel 2021. VIDEO Jarvis: “Sarebbe ipotesi affascinante” (Di domenica 9 febbraio 2020) Valentino Rossi potrebbe approndare al Team Yamaha Petronas nel 2021? ipotesi possibile per il Dottore che ha appena incominciato l’ultima stagione con la Yamaha ufficiale e che deve decidere del suo futuro: una nuova vita nella scuderia satellite di Iwata potrebbe essere seriamente presa in considerazione dal nove volte Campione del Mondo e a parlarne è stato Lin Jarvis, Team principale della Yamaha, che ha ritenuto l’ipotesi affascinante. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Lin Jarvis. VIDEO Valentino Rossi verso IL Team Petronas? CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

