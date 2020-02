Tempesta Ciara, anche la Francia sotto scacco: chiusa la Tour Eiffel (Di domenica 9 febbraio 2020) La Tempesta Ciara, che si sta abbattendo sul Nord Europa, ha avuto come conseguenza anche la chiusura della Tour Eiffel. “A causa dei forti venti e come misura di sicurezza, la Tour Eiffel e’ momentaneamente chiusa“, si legge sul profilo Twitter della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi. Disagi anche in Germania: le autorita’ hanno sospeso la circolazione dei treni a lunga percorrenza in diversi Stati occidentali.L'articolo Tempesta Ciara, anche la Francia sotto scacco: chiusa la Tour Eiffel Meteo Web. meteoweb.eu

