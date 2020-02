Sky TG 24 annuncia il vincitore di Sanremo prima ancora di Sanremo (Di domenica 9 febbraio 2020) Caos in sala stampa a Sanremo. Con circa 15 minuti di anticipo rispetto al previsto, Sky TG 24 ha dato il nome del vincitore del Festival di Sanremo, attribuendo il successo a Diodato. In un sottopancia delle flash news, il tg h24 di Sky ha già comunicato una notizia per la quale tutti gli altri giornalisti sono in attesa da ore. Anche gli spettatori che hanno seguito fino a questo momento il Festival di Sanremo sono disorientati rispetto a quanto accaduto sulla tv satellitare di Ruperth Murdoch. Sando a quanto riportato, dunque, sarebbe Diodato il vincitore del Festival. Qualsiasi embargo è saltato. Non si era mai verificata una cosa del genere. L'articolo Sky TG 24 annuncia il vincitore di Sanremo prima ancora di Sanremo proviene da Giornalettismo. giornalettismo

alessandrinigen : Sky rompe l’embargo giornalistico e annuncia il vincitore mezzora prima? @SkyTG24 #sanremo2020 #sanremo70 #Sky… - Ggmar00 : Amadeus sali sul palco ,interrompi tutto ,sfancula Sky e annuncia il vincitore scazzatissimo con annesso bestemmio e #sanremo2020 - maari_pomo : Sky che annuncia il vincitore.. No raga se è vero c'è proprio qualche problema #Sanrem2020 -