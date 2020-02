Sarri KO. Juventus sull’orlo di una crisi di nervi fatale (Di domenica 9 febbraio 2020) Il popolo bianconero è furente. Il gioco champagne di Sarri è rimasto nella botte. Il campionato si riapre e la Champions si staglia all’orizzonte.Sul campo del Verona gli uomini di Sarri non mettono a frutto la rete iniziale di CR7. Tre KO di fila mettono a nudo le tensioni in casa bianconera. Ed il bersaglio principale del malcontento è certamente mister Sarri. A Vinovo sono bravissimi a silenziare i boatos ma il fuoco cova sotto la cenere. Lo stesso Andrea Agnelli non avrebbe , ai più stretti collaboratori, nascosto le perplessità sul rendimento di Sarri in Campionato. Cristiano Ronaldo va a segno da ben dieci gare consecutive. Significa statisticamente partire sempre con una rete di vantaggio. Eppure in questo lasso di tempo Sarri ha perso ben tre partite vanificando questo vantaggio enorme. Proprio come avvenne a Napoli nella stagione delle 36 reti di Higuain. Non riuscire a ... optimaitalia

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… - JuventusTV : La conferenza stampa di Mister #Sarri pre #VeronaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : ? La conferenza di Maurizio Sarri inizia alle 13:15 CET ?? ?? LIVE su @JuventusTV ?? -