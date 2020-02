Ronaldo illude i bianconeri, Verona-Juve 2-1 (Di domenica 9 febbraio 2020) Seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di Napoli. La Juve cade ancora lontano da Torino e la rimonta di Verona fa male a Maurizio Sarri e ai suoi ragazzi, con Inter e Lazio pronte ad approfittare dello scivolone dei bianconeri nella giornata di oggi. Un gol di Pazzini potrebbe far felici, ancora una volta, i tifosi interisti. Così come quando, nel 2010 e all'epoca alla Sampdoria, ribaltò la Roma servendo all'Inter l'assist per il sorpasso in classifica, il "Pazzo" firma la rimonta del Verona sulla Juventus capolista, e regala a Conte la possibilità di agganciare la vetta. Certo, c'è di mezzo un derby da vincere, ma è certo che per una sera - ancora una volta - l'Inter si ritrova a ringraziare il suo ex attaccante.L'aria di derby milanese si respira anche al Bentegodi, visto che prima del doppio ex rossonerazzurro era stato Borini, fino a gennaio ai margini del progetto ... ilfogliettone

