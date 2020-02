Roma, Mkhitaryan ad alternanza. Ma la sua media gol è da record (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma, Mkhitaryan e il suo rendimento a corrente alternata. Ma la media gol dell’armeno è da record giallorosso Henrikh Mkhitaryan è stato protagonista di alti e bassi in questa metà di campionato con la Roma. Il suo ambientamento è stato frenato più volte da infortuni muscolari che l’hanno costretto a saltare diverse partite stagionali. Quando è stato chiamato in causa ha mostrato un rendimento a corrente alternata. Tuttavia in zona gol si è sempre reso piuttosto pericoloso. Quattro le marcature fino a questo momento, e c’è un dato che può dare fiducia per il futuro. L’armeno è il giocatore capitolino che ha la miglior media realizzativa: un gol ogni 162 minuti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

