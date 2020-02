Meteo, le previsioni del 10 febbraio. VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Lunedì 10 febbraio torna la pioggia e il cielo coperto un po' su tutta l'Italia. L'inizio della settimana è caratterizzato da rovesci, soprattutto sul versante tirrenico, e forte vento, in particolare in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Nonostante il maltempo, l'aumento delle temperature con punte fino a 22°C porterà un assaggio di primavera. LE previsioni Le previsioni al Nord Il primo giorno della settimana porta pioggia e rovesci sulla Liguria e cielo coperto al Nord, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Nevicate sulle Alpi e un aumento delle massime fino a 17 °C. Nuvole per tutta la giornata a Milano con qualche precipitazione nelle prime ore della mattina. Il tempo migliora in tarda serata. Nubi sparse alternate al sole a Torino dove la temperatura sale di qualche punto fino ai 12°C. Le previsioni al Centro Un forte vento al Centro, sul versante adriatico, colpisce le ... tg24.sky

