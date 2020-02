Inter Milan, i 23 convocati di Stefano Pioli (Di domenica 9 febbraio 2020) Inter Milan, si avvicina l’attesa: i convocati di Stefano Pioli per il derby di Milano, Ibra c’è Il Milan, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati in vista del derby. Confermata la presenza di Ibrahimovic, che ha recuperato pienamente dall’infortunio, in attacco ci sarà anche Rebic. Ecco la lista completa: PORTIERI Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma. DIFENSORI Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli. CENTROCAMPISTI Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers. ATTACCANTI Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

